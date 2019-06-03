Черная пантера постарела: Как сейчас выглядит Наоми Кэмпбел
Наоми Кэмпбелл знают даже те, кто никак не связан с миром высокой моды. Черная пантера с 15 лет участвовала в показах и фотосессиях и не оставляла никаких шансов соперницам. Она известна не только своим потрясающим телом и красивыми чертами лица, но и трудным характером.
Благодаря своим данным девушка смогла подняться на Олимп моды 90-х. Но что стало с Наоми теперь?
К сожалению, время никого не жалеет. Манекенщица предстает на ковровых дорожках во всей красе, однако снимки с пляжа не могут подтвердить свежести Наоми.
Сейчас модели 48 лет, она по-прежнему снимается для журналов и модных брендов.
Однако она начала лысеть и ей приходится постоянно носить парики.
Многие заметили, что прежней "пантеры" уже нет.
Мы решили показать ранние снимки Наоми, когда она была на вершине славы.
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