Наоми Кэмпбелл знают даже те, кто никак не связан с миром высокой моды. Черная пантера с 15 лет участвовала в показах и фотосессиях и не оставляла никаких шансов соперницам. Она известна не только своим потрясающим телом и красивыми чертами лица, но и трудным характером.

Благодаря своим данным девушка смогла подняться на Олимп моды 90-х. Но что стало с Наоми теперь?

Sерная пантера постарела Вас шокирует то как сейчас выглядит Наоми Кэмпбел

К сожалению, время никого не жалеет. Манекенщица предстает на ковровых дорожках во всей красе, однако снимки с пляжа не могут подтвердить свежести Наоми.

Sерная пантера постарела Вас шокирует то как сейчас выглядит Наоми Кэмпбел

Сейчас модели 48 лет, она по-прежнему снимается для журналов и модных брендов.

Sерная пантера постарела Вас шокирует то как сейчас выглядит Наоми Кэмпбел

Однако она начала лысеть и ей приходится постоянно носить парики.

Sерная пантера постарела Вас шокирует то как сейчас выглядит Наоми Кэмпбел

Многие заметили, что прежней "пантеры" уже нет.

Sерная пантера постарела Вас шокирует то как сейчас выглядит Наоми Кэмпбел

Sерная пантера постарела Вас шокирует то как сейчас выглядит Наоми Кэмпбел

Мы решили показать ранние снимки Наоми, когда она была на вершине славы.

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