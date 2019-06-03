Дочь заслуженной артистки Азербайджана Матанет Искандерли попала в тяжелую аварию.

Как сообщает Day.Az, исполнительница рассказала об аварии в эфире передачи "Hər şey daxil". Она сообщила, что члены семьи долго скрывали от нее новость.

"За рулем была жена друга зятя, а дочь сидела впереди. С водителем ничего не случилось. И дочь осталась жива. Они ехали в Анталию. На скорости 140 км/ч они врезались в грузовой автомобиль с пассажирской стороны. Девушка за рулем открывала баночку энергетика. Моя дочь сама водитель и уже более 14 лет за рулем. Она говорит, что чудом уцелела. Она не была пристегнута и подушка безопасности не сработала", - сказала она.

Добавим, что девушка перенесла операцию на глаз, поврежденный в результате аварии.

Н. Гасымова