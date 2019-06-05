https://news.day.az/showbiz/1126220.html Экстренно госпитализирован Бари Алибасов
Экстренно госпитализирован Бари Алибасов
Продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным портала, Алибасов случайно выпил жидкость для промывки труб. Как отмечается, в настоящее время продюсер находится в больнице. При этом Алибасов получил сильный ожог пищевода.
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