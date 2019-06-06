У всех бывают неудачные дни, и это факт. Плохо выспался, или не успел уложить волосы, не заметил дырку на штанах, а кто-то просто ужасно вышел на фото - проблемы бывают разные. Но не стоит унывать, ведь неудачные фото случаются и у знаменитостей. Пристальные папарацци постоянно следят за знаменитыми личностями и потому собрали огромное количество компромата на каждого из них.

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