Продюсер Бари Алибасов подписал новое завещание в больнице, где он проходит лечение после отравления. Недвижимость он оставляет своему сыну, правообладателями на творческое наследие группы "На-На" назначает ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина. Об этом сообщил журналистам пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.



"Бари Алибасов вызвал нотариуса к себе в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он проходит лечение после отравления... Элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая", - сказал Горжанкин.

По его словам, правообладателями на творческое наследие группы "На-На" Алибасов назначил ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина. Они получают права на использование произведений, названия группы, зарегистрированного в качестве торговой марки, и все смежные права.

"Земельный участок в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов на Рублевском направлении Бари Алибасов завещал своей жене Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной", - добавил директор.

Она также получит принадлежавшие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги на общую сумму порядка на 2 миллионов долларов.



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