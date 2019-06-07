https://news.day.az/showbiz/1126663.html Известный фильм про супергероев ждет перезапуск
Известный фильм про супергероев ждет перезапуск
Киностудия Marvel планирует сделать перезапуск фильма по комиксам о "Фантастической четверки".
Об этом сообщает GWW со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, студия намерена выпустить новый фильм в 2022 году.
Как отмечается, режиссером картины может стать Пейтон Рид.
При этом Marvel хочет анонсировать перезапуск "Фантастической четверки" на Comic-Con в июле.
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