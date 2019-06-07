Режиссер Пэтти Дженкинс в твиттере показала первый постер сиквела "Чудо женщины".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на постере исполнительница главной роли Галь Гадот стоит в броне Золотого Орла на радужном фоне.

По словам Дженкинс, премьера "Чудо женщины 1984" назначена на 6 июня 2020 года.

Она также добавила, что фанатам остается только ждать выхода картины.

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