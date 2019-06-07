Финал самого ожидаемого национального конкурса красоты - "Мисс и Мистер Азербайджан", который каждый год открывает двери для многих молодых моделей, уже позади.

Как сообщает Day.Az, по итогам голосования победителями конкурса в этом году стали Самра Гусейнова и Ниджат Алекберли.

Отметим, что Самра уже долгое время работает в модельной сфере. В 2012 году она впервые приняла участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Азербайджан", но не была номинирована ни в одной из категорий. Тогда девушка пережила большой стресс, все время плакала. Самра поставила перед собой цель, что придет время и корона "Мисс Азербайджан" будет ее. Поэтому она решила вновь попробовать себя в этом проекте, и победила.

Н. Гасымова

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