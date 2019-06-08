Хип-хоп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "МУЗ-ТВ". Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Награду "За вклад в развитие хип-хоп-музыки" забрал отец исполнителя - продюсер Александр Толмацкий. Выступая на сцене, он выразил сожаление, что на церемонию не смогла приехать мать Кирилла и его 13-летний сын.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Децл - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя".

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