Децл посмертно получил премию «МУЗ-ТВ»
Хип-хоп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "МУЗ-ТВ". Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Награду "За вклад в развитие хип-хоп-музыки" забрал отец исполнителя - продюсер Александр Толмацкий. Выступая на сцене, он выразил сожаление, что на церемонию не смогла приехать мать Кирилла и его 13-летний сын.
Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.
Децл - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя".
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