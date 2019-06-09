https://news.day.az/showbiz/1127275.html Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились
Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились
Дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт поженились. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, Шварценеггер и Пратт связали себя узами брака в субботу, 8 июня. Папарацци сфотографировали девушку в простом облегающем белом платье со шлейфом с длинной кружевной фатой. Рядом с ней был Пратт в костюме, а также их гости.
Как пишет издание, свадьба звездной пары проходила на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито возле моря. Это место открылось три месяца назад после того, как оползни в 2017-2018 годах разрушили район.
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