Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее фотографии с репетиции похорон Алибасова, которые прошли семь лет назад, опубликовал адвокат Сергей Жорин. На кадрах виден черный гроб, около которого собрались друзья и подопечные продюсера. В частности, на фото запечатлены участники группы "На-На".

По словам Максимовой, ее муж пошел на это, поскольку любил удивлять окружающих, не боялся шутить о смерти и хотел "увидеть, как все будет".

Женщина отметила, что ничего не знала об организации репетиции и приехала уже в кафе, где проходили "поминки". При этом в помещении находилась урна с якобы прахом Алибасова. Сам продюсер присутствовал на фуршете, но был переодет и наклеил усы и бороду. В таком виде он наблюдал за поведением окружающих и слушал их разговоры.

Как рассказала Максимова, после репетиции Алибасов отправился домой, где произошла странная случайность - под ним подломилась железная ножка кресла, и он упал.

"Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял: с таким не шутят", - подчеркнула Максимова в эфире телеканала НТВ.

Сейчас Бари Алибасов находится в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского. Продюсер попал в больницу четвертого июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.



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