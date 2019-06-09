Семья известного британского певца Джорджа Майкла решила не превращать его могилу в святыню. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, многие фанаты исполнителя требовали сделать необычное надгробие для суперзвезды. Но в семье скончавшегося певца решили этого не делать. По их мнению, если они поставят необычное надгробие, то поклонники превратят это место в святыню и могут даже занести в туристическую карту.

"Семья попросила, чтобы на могиле не было ничего - ни камня, ни креста - чтобы фанаты не знали, где его найти", - рассказал источник.

Майкл скончался в возрасте 53 лет в конце 2016 года. Его последний крупный новый сингл - White Light - был представлен на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне.

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