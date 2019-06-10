https://news.day.az/showbiz/1127435.html Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Verge.
По данным портала, в ходе пресс-конференции Microsoft на выставке E3 Киану Ривз вышел на сцену и представил ролик с датой релиза игры.
Как отмечается, Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.
При этом Ривз заявил, что исполнил роль одного из героев игры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре