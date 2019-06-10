Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Verge.

По данным портала, в ходе пресс-конференции Microsoft на выставке E3 Киану Ривз вышел на сцену и представил ролик с датой релиза игры.

Как отмечается, Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.

При этом Ривз заявил, что исполнил роль одного из героев игры.

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