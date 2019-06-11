Канадская певица Селин Дион прервала свое выступление, приуроченное к закрытию 16-го пробега в Лас-Вегасе, из-за того, что один из зрителей отлучился в туалет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

Во время исполнения хитов артистка заметила, как один из гостей встал со своего места в первом ряду. Она прекратила петь и подождала, пока зритель вернется на свое место. При этом Дион пошутила, что это было наименьшее, что она могла сделать, учитывая, что фанат, вероятно, обанкротился, купив два билета в первом ряду.

9 июня стало известно об отмене выступления группы "Машина времени", которое было запланировано в рамках концерта в День России на Красной площади. По словам лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича, выступление не состоится из-за того, что "кто-то кому-то позвонил".

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