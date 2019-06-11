Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении в желудке у отца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом Бари Алибасов-младший заявил, что не может утверждать, что жизни отца ничего не угрожает.

"Как будет заживать этот ожог, будет известно в течение двух дней. Поэтому точно сказать, что его жизни ничего не угрожает, мы сможем только через два дня", - добавил Алибасов-младший

Ранее сообщалось, что Алибасов не вышел из медикаментозного сна в поставленный срок.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.

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