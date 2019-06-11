Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, объявил об уходе из принадлежащей хип-хоп-исполнителю Тимати компании Black Star. В своем Instagram он обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Горозия подчеркнул, что представители Black Star пытались заставить его скрывать некую "информацию, которой он обладает". "Мои уже бывшие партнеры, вместо слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю", - написал он.

L'One добавил, что не позволит затыкать себе рот и назвал себя неуязвимым, потому что ему нечего терять. Он также потребовал от Black Star "отчет за каждый рубль за все семь лет" сотрудничества.

В апреле стало известно, что исполнитель Егор Крид не будет возобновлять контракт с Black Star. При этом артисту разрешили оставить его псевдоним. Тимати прокомментировал ситуацию, заявив, что они с Егором "разошлись полюбовно" и "подписали конфиденциальное соглашение о расходе".

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