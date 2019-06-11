Сознание должно вернуться к Бари Алибасову уже завтра, у него хорошее настроение после пробуждения от медикаментозного сна. Об этом сообщил журналистам во вторник сын продюсера Бари Алибасов-младший, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.

"Папа проснулся, сейчас ведет себя как пятилетний ребенок, никого не узнает... К завтрашнему дню должен быть взрослым, адекватным. На данный момент он в прекрасном настроении", - сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что с желудком Алибасова все хорошо, как и с дыхательными путями.



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