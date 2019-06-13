"Оскароносный" Рами Малек, который женится на актрисе Люси Бойнтон, мог второй раз сыграть легендарного певца Фредди Меркьюри. Как оказалось, Рами Малек мог сыграть роль камео в фильме "Рокетмен".

Как сообщает издание SlashFilm, это еще не все сюрпризы, которые готовили создатели фильма. Режиссер картины "Рокетмен" Декстер Флетчер признался, что в начале съемок их команда намеревалась включить в сюжет эпизодическую роль камео. А именно в фрагменте появился бы Фредди Меркьюри в исполнении Рами Малека, который сыграл его в "Богемской рапсодии", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Некоторое время меня не покидала идея сделать это во время сцены в ресторане с Элтоном и его матерью. Я подумал, что они могли сидеть за соседним столиком с Фредди и Джоном Ридом и помахать друг другу руками", - признался Декстер Флетчер.

Однако, режиссер все-таки передумал снимать такую ​​сцену.

Напомним, ранее Рами Малек прокомментировал скандальные новости. А именно, актер признался журналистам Page Six, что работать с режиссером Брайаном Сингером, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков, было очень неприятно.

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