Завтра в наших школах прозвенит "Последний звонок"... Для некоторых он действительно станет последним школьным звонком и даст сигнал во взрослую жизнь. Слово "последний" у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Но этот праздник остаётся в памяти каждого человека навсегда. Мы все делимся на тех, у кого этот день в жизни уже был, и тех, кому он предстоит. Мы всегда будем вспоминать, как нас родители за ручку привели в первый класс, получили свою первую пятерку, началась настоящая дружба, как расстраивались из-за нерешенных задач. И эти школьные годы пролетели словно один миг! А главное, что останется в нашей памяти - это Учитель!

Это самая священная на свете профессия! Ведь Учитель ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг - отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в жизни. Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье, встретить учителя, который учит доброте и справедливости, учит быть человеком. Недаром говорят, что школа - второй дом, а учитель - вторая мама. И именно от учителя зависит, что прорастёт и созреет из того маленького зёрнышка, которое он когда-то посеял. Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком учителе ученик будет вспоминать всю жизнь, рассказывать о нём друзьям и внукам, по нему будет сверять свою жизнь, считая его идеалом добра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этому была посвящена презентация клипа "Əziz müəllimim" (Мой дорогой Учитель), которая прошла в бакинской школе-лицее №6. Проект реализован министерством образования Азербайджана и ASAN Radio. Композицию исполнила Севиндж Агасиева, которая также является автором музыки, слова - Махаббат Ибрагимовой. Образ учительницы воплотила заслуженная актриса Халида Гулиева. В клипе также снялись телеведущий Шахрияр Абилов, актер Шушинского драматического театра Туркай Джафарли, ведущий ASAN Radio Руслан Зейнал и другие. Режиссер - Бахруз Алиев, оператор - Надир Мехтиев, руководитель проекта - директор ASAN Radion Эмин Мусеви. Организационная поддержка - EM Group.

Выступившие директор ASAN Radion Эмин Мусеви, руководитель сектора министерства образования Фирудин Гамзаев, директор школы-лицея №6, заслуженный учитель Гюльшан Оруджова, основатель и директор Etika Akademiyası Гюнель Ибрагим, директор EM Group Эмиль Агаев и творческий коллектив отметили важность реализации проекта, поделились школьными воспоминаниями.

Школа! Милая школа! Все в тебе - наша жизнь, наши золотые годы, думы и мечты, наши друзья...Мы помним, сколько удивительных чувств ты подарила нам - радость удач, первую любовь, счастье и веру в себя, ты подарила нам самых замечательных друзей, которых мы уже никогда не вычеркнем из нашей памяти!

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник - в картинах, скульптор - в созданных скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и поступках людей! Вот почему каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную школу, своих духовных наставников - учителей. И настанет такой момент, когда мы вернемся в школу и скажем Учителям - Низкий Вам поклон и Спасибо!

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!