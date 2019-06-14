Популярная певица Дамла продолжает поражать курьезными ситуациями, в которые она попадает из-за своих поклонников.

Как сообщает Day.Az, на этот раз к всегда окруженной толпой фанатов певице на одном из ее концертов побежал фанат и неловко упал к ее ногам.

Н. Гасымова

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