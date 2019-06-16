Украинская певица Ани Лорак, которая развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, показала нового бойфренда.

В своем Instagram звезда опубликовала совместный снимок с саунд-продюсером Black Star Inc. Егором Глебом, который младше Лорак на 14 лет. Фанаты певицы отреагировали весьма неоднозначно, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, на странице Ани Лорак в социальной сети появилась фотография, на которой звезда запечатлена вместе с вероятным возлюбленным. "Доброго, теплого вечера", - подписала кадр певица.

Стоит отметить, что 26-летний Глеб является бывшим мужем другой украинской певицы - TAYANNA, с которой они прожили три года. В интервью Татьяна Решетняк признавалась, что экс-супруг изменял ей и даже поднимал на нее руку. У Таянны и Глеба есть общий сын. Тем не менее, в комментариях под фото Решетняк пожелала Лорак и ее новому ухажеру "Любви и счастья".

А вот фанаты Ани Лорак разделились во мнениях: некоторые рады за Каролину, другие же выразили сожаление, что новым возлюбленным певицы стал не Сергей Лазарев.

"А как же Лазарев?", "Когда обиделась что Лазарев не с ней уехал отдыхать", "Дай Бог тебе женского счастья, ты такая хорошая, ты заслуживаешь лучшего!!", "Если это то ,о чем я думаю,я за вас рада", - пишут в комментариях пользователи сети.

Добавим, что еще одну фотографию с молодым человеком Ани Лорак запостила в insta-сторис.

С 2009 года Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке у них родилась дочь София. Официально супруги развелись 31 января 2019 года. До этого в СМИ появлялась информация об изменах Мурата.

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