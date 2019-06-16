Популярная актриса Софи Тернер и ее возлюбленный Джо Джонас, которые временно расставались, сыграют еще одну свадьбу. Отметим, что весной звездная пара поженилась в Лас-Вегасе.

Перед церемонией бракосочетания, которая состоится в ближайшие выходные, героиня культового сериала "Игра престолов" решила устроить девичник, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для проведения вечеринки Sky Party Софи Тернер выбрала необычное место - борт частного самолета в Испании. На опубликованных кадрах в Instagram близкие подруги и сама невеста позируют на трапе возле воздушного судна и счастливо улыбаются.

После шумной вечеринки девчонки отправились в гостиницу и устроили яркую фотосессию в разноцветных париках. Главной гостьей стала лучшая подруга и коллега по сцене Мэйси Уильямс, с которой Софи приписывают роман.

Напомним, Софи Тернер и американский певец Джо Джонас, через несколько часов после посещения церемонии вручения премии Billboard Music в Лас-Вегасе, где выступали Джо и его братья, отправилась в местную часовню, чтобы обвенчаться. После такой необычной церемонии стало известно, что Софи взяла фамилию мужа.

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