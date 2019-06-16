Певица Бритни Спирс, которая показала, как готовится к лету на тренировках, вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари поехали отдохнуть в Майами, чтобы насладиться солнцем, морским побережьем и любовью. Новые снимки 37-летняя Бритни Спирс опубликовала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На фото певица позирует в ярком купальнике, который состоит из желтого бюстгальтера на одно плечо и черных бикини. Ее 25-летний бойфренд на фото появился лишь в красных плавках.

Звезда в очередной раз продемонстрировала спортивную и соблазнительную фигуру, показав "хейтерам" и поклонникам, что чувствует себя намного лучше, чем последние месяцы. "Майами с моим любимым", - лаконично прокомментировала Бритни свои снимки

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