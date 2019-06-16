Бритни Спирс показала, как отдыхает с молодым бойфрендом - ФОТО
Певица Бритни Спирс, которая показала, как готовится к лету на тренировках, вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари поехали отдохнуть в Майами, чтобы насладиться солнцем, морским побережьем и любовью. Новые снимки 37-летняя Бритни Спирс опубликовала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
На фото певица позирует в ярком купальнике, который состоит из желтого бюстгальтера на одно плечо и черных бикини. Ее 25-летний бойфренд на фото появился лишь в красных плавках.
Звезда в очередной раз продемонстрировала спортивную и соблазнительную фигуру, показав "хейтерам" и поклонникам, что чувствует себя намного лучше, чем последние месяцы. "Майами с моим любимым", - лаконично прокомментировала Бритни свои снимки
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре