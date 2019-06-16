Умер барабанщик группы "Машина Времени" Сергей Остроумов. Об этом лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остроумов был сессионным участником "Машины Времени" и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы "Оркестр креольского танго". О причинах его смерти не сообщается. Музыканту было 54 года.

Барабанщик учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова - Андрея Рябова.

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