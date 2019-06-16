Вот что скрывал от всех любимец публики Луи де Фюнес!

Есть в этой жизни люди, которые могут влюбить в себя с первых секунд. Стоит только посмотреть на человека, на то, как он себя ведет, - и ты понимаешь, что готов. Спекся! Именно так можно сказать об известном на весь мир французском комике Луи де Фюнесе. Даже сейчас, через полстолетия, его имя помнят и знают.





Луи де Фюнес - это всегда прекрасное настроение и великолепное комедийное шоу, передает Day.Az со ссылкой на Makataka.ru. Чего только стоят такие серии картин, как "Жандарм", "Фантомас" и, конечно же, ярчайшая "Большая прогулка"! Действительно, актер сформировал свой особенный, очень узнаваемый образ. В кино это всегда вызывало улыбку, но как вёл себя великий актер в жизни? Тут факты, увы, неутешительны...

В быту комик чаще огорчал людей, чем веселил их. К сожалению, этот человек был наделен блестящим талантом и в той же мере скверным характером. Это проявлялось с раннего возраста - Луи плохо учился и срывал уроки, уморительно пародируя учителей, за что его частенько выставляли за дверь.





Вообще, он нигде не мог прижиться. Его гнали отовсюду: из швейной мастерской, где он метал булавки в канарейку, из фотоателье, где он устроил пожар, из шляпного салона, где он выплеснул управляющему в лицо стакан воды.





Режиссеры не воспринимали его всерьез, считали, что он клоун. Никто не спешил давать ему действительно стоящую роль, так что успех пришел к Луи, когда ему было уже за 40. Будущая звезда, Луи успел поработать и чистильщиком обуви, и декоратором витрин, и жестянщиком, и коммивояжером - но всё это было пылью, которая скрывала великолепный дар.

Несмотря на то, что Луи де Фюнес стал получать внушительные гонорары, он постоянно брюзжал и перепроверял все счета, "до крови" торговался на рынке и заставлял детей возвращать обратно покупки, которые казались ему дорогими. А еще он всегда носил с собой ключи от всего, что в доме закрывалось, - чтобы ничего не украли.

При этом актер всегда тратил внушительные средства на благотворительность. Каждое Рождество он покупал детям в близлежащих детдомах игрушки. Известно, что Луи де Фюнес не давал жизни соседям: если после 22:00 он слышал хоть малейший шум, то вызывал полицию и требовал возмещения морального ущерба. Это продолжалось до тех пор, пока семья не перебралась за город.

Те, кто знал де Фюнеса в жизни, отмечают злопамятность актера: однажды он отказался играть в благотворительном спектакле, куда его пригласила Грейс Келли. А всё потому, что она когда-то проезжала на машине мимо съемочной площадки и не остановилась поздороваться.

Странно, но никто не хотел верить слухам о склочном характере этого человека. Возвращаясь со съемок в очередной искрометной комедии, актер порой превращался в настоящее чудовище. Страдали в большей мере сыновья, которые, кстати, отказались продолжать актерскую династию. Отец бранил их и называл ослами. Младший в итоге стал летчиком, а старший - известным хирургом.

Переломным для актера оказался 1975 год, когда Луи перенес инфаркт. Это было самое сложное испытание. Комик рвался на экран, несмотря на запреты врачей. В 1982 вышла последняя комедия с его участием, а через год великого комика не стало...

Трудно представить, что этот маленький, но очень серьезный человек заставлял кататься со смеху всю Францию. Но факт остается фактом!

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