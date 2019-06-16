https://news.day.az/showbiz/1129529.html Дэниел Крэйг отрабатывает роль Бонда в гипсе
Дэниел Крэйг отрабатывает роль Бонда в гипсе
Британский актер Дэниел Крэйг приступил к тренировкам для очередной роли Джеймса Бонда после перенесенной операции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что актер сможет вернуться к работе в течение недели.
Крэйг, который исполнит главную роль в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде, перенес операцию из-за полученной на съемках травмы.
Создатели саги подчеркнули, что травма не повлияет на дату выхода премьеры, намеченной на весну 2020 года.
Кроме того, на съемках фильма произошел взрыв, в результате инцидента пострадал сотрудник площадки.
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