Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ.

Об этом сообщает teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, на вопрос о том, почему у нее произошел конфликт с Лазаревым, Лобода ответила уклончиво.

Она заявила, что люди странные и ведут себя странно.

"Ой, пусть сам расскажет", - добавила Лобода.

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ". Якобы Участник "Евровидения-2019" Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Лободы.

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