Самолет с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым на борту не смог с первой попытки приземлиться в московском аэропорту Домодедово.

Об этом сообщает портал Super, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Музыкант со своими детьми возвращался в Москву из Варны рейсом авиакомпании S7. По информации издания, лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу при посадке, после чего пошел на второй круг.

Экипажу удалось успокоить пассажиров. Пилоты успешно посадили самолет со второй попытки.

Ранее в июне самолет Airbus A319 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Москва - Астрахань, совершил аварийную посадку. На борту авиалайнера находились 89 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.

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