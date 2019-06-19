Известный азербайджанский видеоблогер Алихан Раджабов женится.

Как передает Day.Az со ссылкой на minval.info, свадебное торжество Алихана и его невесты по имени Илона состоится в июле.

Отмечается, что уже известно место проведения свадьбы.

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