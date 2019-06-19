https://news.day.az/showbiz/1130470.html Известный видеоблогер Алихан Раджабов женится - ФОТО
Известный видеоблогер Алихан Раджабов женится - ФОТО
Известный азербайджанский видеоблогер Алихан Раджабов женится.
Как передает Day.Az со ссылкой на minval.info, свадебное торжество Алихана и его невесты по имени Илона состоится в июле.
Отмечается, что уже известно место проведения свадьбы.
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