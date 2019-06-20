https://news.day.az/showbiz/1130595.html Певец Элариз пошел в школу в Америке
Певец Элариз пошел в школу в Америке
Переехавший в США певец Элариз Мамедоглу начал учить английский язык.
Как сообщает Day.Az, певец начал ходить на занятия. Об этом свидетельствует сделанное им фото, которым Элариз поделился в Instagram с подписью "Школа английского".
Напомним, что Элариз стал обладателем Грин-карты и с семьей переехал жить в Америку.
Н. Гасымова
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