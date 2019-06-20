Переехавший в США певец Элариз Мамедоглу начал учить английский язык.

Как сообщает Day.Az, певец начал ходить на занятия. Об этом свидетельствует сделанное им фото, которым Элариз поделился в Instagram с подписью "Школа английского".

Напомним, что Элариз стал обладателем Грин-карты и с семьей переехал жить в Америку.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!