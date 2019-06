Определились участники финальной стадии конкурса красоты Miss&Mister Planet Azerbaijan 2019. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы. Из более двухсот конкурсантов в финал вышли по 25 парней и девушек.

Финалисты посетили представители Baku Marshals Club (BMC) Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Гран-при Азербайджана Формулы 1, где встретились с главой BMC Чингизом Мехтиевым и сеньор-маршалом и фитнес-директором проекта Саиром Искендеровым. Гостям были показаны видеоматериалы о деятельности клуба, рассказано об истории и дальнейших планах. Baku Marshals Club - официальный партнер Miss&Mister Planet Azerbaijan 2019.

В оргкомитет проекта входят - национальный директор в Азербайджане Агиль Мамиев, директор проекта Пярвиз Азимзаде, главный продюсер Садиг Джафаров, главный хореограф Мубариз Аллахвердизаде, фитнесс-директор Саир Искендеров, ведущая Медина Абдуллаева.

В состав жюри входят - национальный директор Агиль Мамиев, певица Нура Сури, руководитель High Life Fashion Akademiya Мубариз Аллахвердизаде, победитель Best Model of Azerbaijan 2004 Ильгар Алиев, специалист по эстетической стоматологии Расима Ахназарова, консультант по эстетике Айгюн Ай Керимова, журналист Вугар Вугарлы, дизайнер Афаг Исмаилзаде, победители Miss&Mister Planet of the World 2016 и 2018 Юсиф Джафаров и Эмиль Гасымов, президент Kəngərli Джалал Кенгерли.

Победители Miss&Mister Planet Azerbaijan 2019 примут участие в международном финале Miss&Mister Planet of the World 2019 в Таиланде в сентябре этого года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az

