В квартиру продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции, один из которых шоумен вызвал сам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал "360".

Первый патруль к дому продюсера вызвала диетолог Марият Мухина, которая давала Алибасову рекомендации по диете, необходимой после лечения. Подруга звезды считает, что продюсера удерживали в квартире силой.

Однако основатель музыкального коллектива "На-На" вызвал еще один наряд сотрудников правоохранительных органов и сообщил, что Марият Мухина является шарлатанкой, а не его лечащим врачом.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что диетолог даже стала участницей потасовки в ходе конфликта, однако подробности происшествия он не раскрыл.

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