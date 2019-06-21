Канадский рэпер Дрейк заплатил 350 тысяч долларов Insаtgram-модели Лейле Лейс (настоящее имя - Лаквана Моррис), обвинившей его в изнасиловании.

Об этом сообщает The Blast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

По словам девушки, инцидент произошел в Великобритании в 2017 году. Она утверждает, что музыкант заставил ее заняться оральным сексом в извращенной форме. После жалобы Лейс, поступившей два года назад, местные правоохранительные органы уже провели расследование и пришли к выводу, что Дрейк невиновен.

В окружении хип-хоп-исполнителя также заявляют, что девушка лжет. Они отмечают, что рассказанная ею история "просто не соответствует действительности". В настоящее время Лейс подала иск против своего адвоката, который, по ее утверждению, работал с защитником Дрейка против ее интересов.

В январе музыканта Криса Брауна задержали в Париже по подозрению в изнасиловании. На следующий день певца отпустили. Он назвал случившееся возмутительным и сказал, что "эта сука лжет". Полиция продолжает расследование.

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