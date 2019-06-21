Опубликована неизданная песня Фредди Меркьюри
Компания Universal Music разместила на странице в YouTube неопубликованную ранее версию песни "Time Waits For No On" лидера группы Queen Фредди Меркьюри.
Отмечается, что композиция была записана за пять лет до смерти американского исполнителя в 1986 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее трек никогда не появлялся в альбомах группы Queen и на каких-либо аудионосителях.
В описании к видео говорится, что песня была создана после двухлетней работы близкого друга Меркьюри музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка.
Были использованы архивные записи с фортепианных репетиций, чтобы создать новую версию неизданной композиции. Также для ролика было отреставрировано старое видео с участием лидера группы Queen.
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