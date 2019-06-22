Британская певица Джесси Джей в очередной раз подогрела слухи о романе с Ченнингом Татумом, который развелся с Дженной Дьюэн. Оказывается певица и не скрывает, что у нее отношения с Ченнингом, однако не она стала причиной развода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, девушка в интервью с The Times рассказала, что с Ченнингом они были просто друзьями. Но после его официального расставания с женой у пары начались романтические отношения. Пока что рано говорить об их совместном будущем, отметила Джесси Джей.

"Я искала парня с хорошим чувством юмора и принципами. И мне важно, чтобы он был щеголем. Мы с Ченнингом проводили вместе время еще до того, как наши отношения стали более особенными, и это создало большое давление. Нам нужно время, чтобы узнать друг друга. Мы только вернулись из первого совместного отпуска, и это было прекрасно. Это все, что я могу сейчас сказать", - отметила артистка.

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