Писательница Лена Ленина заявила, что сын Бари Алибасова, который отравился жидкостью для очистки труб, "немножко приврал". Об этом она рассказала в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Лениной, она давно знает Алибасова. Его сын - пиарщик, поэтому его "величина эмоциональной вовлеченности сомнительна" и он немного соврал.

"Единственный, кто чуток привирал в этой истории, как говорят, так это одноименный сынок", - написала Ленина.

По ее словам, информация о пропаже кота была выдумкой.

"Кстати, Бари его прогнал по выходу из больницы. Не кота", - заключила Ленина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!