https://news.day.az/showbiz/1131430.html Разоблачено вранье сына Алибасова
Разоблачено вранье сына Алибасова
Писательница Лена Ленина заявила, что сын Бари Алибасова, который отравился жидкостью для очистки труб, "немножко приврал". Об этом она рассказала в инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Лениной, она давно знает Алибасова. Его сын - пиарщик, поэтому его "величина эмоциональной вовлеченности сомнительна" и он немного соврал.
"Единственный, кто чуток привирал в этой истории, как говорят, так это одноименный сынок", - написала Ленина.
По ее словам, информация о пропаже кота была выдумкой.
"Кстати, Бари его прогнал по выходу из больницы. Не кота", - заключила Ленина.
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