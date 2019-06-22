"Хитрый и самоуверенный": экс-жена Брэди Купера высказалась о знаменитом актере
В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались. С тех пор в сети не утихают споры о том, что случилось между знаменитостями. Накануне западные издания начали распространять новость о том, что бывшая жена Купера рассекретила неожиданные подробности о жизни с известным актером, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Так, актриса Дженнифер Эспозито, с которой Брэдли Купер был женат всего один год, в своей книге написала, что актер манипулировал ею.
"Он был забавным, хитрым, самоуверенным, гордым мужем и отличным манипулятором. У него есть злая и подлая сторона характера. Никогда не знаешь, когда она проявится, поскольку настроение Брэдли может меняться очень резко ", - пишет в мемуарах экс-возлюбленная Купера.
Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито
Она также добавила, что долго сомневалась, стоит ли вступать в отношения с Брэдли, так как в пользу обратного была "целая толпа предупреждающих красных флагов", пишет Mirror.
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