В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались. С тех пор в сети не утихают споры о том, что случилось между знаменитостями. Накануне западные издания начали распространять новость о том, что бывшая жена Купера рассекретила неожиданные подробности о жизни с известным актером, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, актриса Дженнифер Эспозито, с которой Брэдли Купер был женат всего один год, в своей книге написала, что актер манипулировал ею.

"Он был забавным, хитрым, самоуверенным, гордым мужем и отличным манипулятором. У него есть злая и подлая сторона характера. Никогда не знаешь, когда она проявится, поскольку настроение Брэдли может меняться очень резко ", - пишет в мемуарах экс-возлюбленная Купера.



Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито



Она также добавила, что долго сомневалась, стоит ли вступать в отношения с Брэдли, так как в пользу обратного была "целая толпа предупреждающих красных флагов", пишет Mirror.

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