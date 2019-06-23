Никки Минаж выходит замуж
Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Об этом сообщает портал therogersvillereview, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Такой информацией певица поделилась неделю назад в эфире своего шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1.
"Я думаю, что я получила то, к чему всегда стремилась, просто быть счастливой", - добавила Минаж.
Исполнительница также назвала Петти в одном из эфиров своим "мужем" и заявила, что они с возлюбленным получили брачную лицензию.
Брачная лицензия является документом, который выдается местными органами власти и является разрешением на вступление в брак.
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