Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.

Об этом сообщает портал therogersvillereview, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такой информацией певица поделилась неделю назад в эфире своего шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1.

"Я думаю, что я получила то, к чему всегда стремилась, просто быть счастливой", - добавила Минаж.

Исполнительница также назвала Петти в одном из эфиров своим "мужем" и заявила, что они с возлюбленным получили брачную лицензию.

Брачная лицензия является документом, который выдается местными органами власти и является разрешением на вступление в брак.

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