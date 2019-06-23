Как сообщалось ранее, в развлекательном центре "Мегафан" в Баку произошел инцидент: во время взрыва гелиевых шаров на 2-м этаже развлекательного центра произошла внезапная вспышка. Согласно сообщению МЧС, в результате пострадали 8 человек, трое из которых дети.

Day.Az со ссылкой на Azxeber.com сообщает, что во время происшествия там находилась и азербайджанская певица Аян Бабакишиева вместе с семьей.

Исполнительница отметила, что очень испугалась во время инцидента: "Я вместе с семьей находилась там во время происшествия. Мы были на дне рождении моей близкой подруги. Я пережила самый ужасный день в моей жизни. Селена (дочь певицы - ред.), моя мама, я и другие мои близкие получили телесные повреждения. Нас спасло чудо. Виноваты были пришедшие туда аниматоры. Пострадал не только мой ребенок, но и дети других присутствовавших. Мы недавно вернулись из больницы. Благодарю Бога, что ничего серьезного не произошло", - прокомментировала инцидент певица.





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