Конфликт между российским продюсером Бари Алибасовым и его диетологом попал на видео. Об этом сообщает ФАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах ролика видно, как Алибасов пытается выпроводить диетолога из своего дома. У них происходит словесная перепалка на лестничной клетке в окружении журналистов и других жильцов подъезда. Шоумен несколько раз пихает медика.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня.

Алибасов заявлял, что врач не оказывала ему необходимую помощь в период его восстановления после отравления чистящим средством, а также могла "пичкать" его наркотическими препаратами в течении их общения до попадания шоумена в НИИ им. Склифосовского.

Диетолог в свою очередь вызывала полицию к дому Алибасова. По ее мнению, родственники продюсера насильно удерживали его в квартире.

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