https://news.day.az/showbiz/1131828.html Кто стал лучшей R&B-певицей? - Список победителей BET Awards 2019
Кто стал лучшей R&B-певицей? - Список победителей BET Awards 2019
Вчера в Лос-Анджелесе прошло важное мероприятие в мире музыки - вручение наград BET Awards 2019.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на западные СМИ, на красной дорожке торжества дефилировали самые известные R&B-исполнители, артисты и даже спортсмены.
Представляем список победителей BET Awards 2019:
- Лучший женский R&B/поп-исполнитель - Бейонсе
- Лучший мужской R&B/поп-исполнитель - Бруно Марс
- Лучшая группа - Migos
- Лучшая коллаборация - Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"
- Лучший мужской хип-хоп-исполнитель - Nipsey Hussle
- Лучший женский хип-хоп-исполнитель - Cardi B
- Лучший клип года - Childish Gambino "This Is America"
- Лучший клипмейкер - Karena Evans
- Лучший новый артист - Lil Baby
- Лучший альбом года - Cardi B "Invasion of Privacy"
- Лучшая актриса - Реджина Кинг
- Лучший актер - Michael B. Jordan
- Лучшая молодая звезда - Marsai Martin
- Лучший фильм - "BlacKkKlansman"
- Лучшая спортсменка - Серена Уильямс
- Лучший спортсмен - Стивен Карри
Н. Гасымова
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