Вчера в Лос-Анджелесе прошло важное мероприятие в мире музыки - вручение наград BET Awards 2019.

Как сообщает Day.Az  со ссылкой на западные СМИ, на красной дорожке торжества дефилировали самые известные R&B-исполнители, артисты и даже спортсмены.

Представляем список победителей BET Awards 2019:

  • Лучший женский R&B/поп-исполнитель - Бейонсе
  • Лучший мужской R&B/поп-исполнитель - Бруно Марс
  • Лучшая группа - Migos
  • Лучшая коллаборация - Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"
  • Лучший мужской хип-хоп-исполнитель - Nipsey Hussle
  • Лучший женский хип-хоп-исполнитель - Cardi B
  • Лучший клип года - Childish Gambino "This Is America"
  • Лучший клипмейкер - Karena Evans
  • Лучший новый артист - Lil Baby
  • Лучший альбом года -  Cardi B "Invasion of Privacy"
  • Лучшая актриса - Реджина Кинг
  • Лучший актер - Michael B. Jordan
  • Лучшая молодая звезда - Marsai Martin
  • Лучший фильм - "BlacKkKlansman"
  • Лучшая спортсменка - Серена Уильямс
  • Лучший спортсмен - Стивен Карри

Н. Гасымова

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