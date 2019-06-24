Вчера в Лос-Анджелесе прошло важное мероприятие в мире музыки - вручение наград BET Awards 2019.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на западные СМИ, на красной дорожке торжества дефилировали самые известные R&B-исполнители, артисты и даже спортсмены.

Представляем список победителей BET Awards 2019:

Лучший женский R&B/поп-исполнитель - Бейонсе

Лучший мужской R&B/поп-исполнитель - Бруно Марс

Лучшая группа - Migos

Лучшая коллаборация - Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"

Лучший мужской хип-хоп-исполнитель - Nipsey Hussle

Лучший женский хип-хоп-исполнитель - Cardi B

Лучший клип года - Childish Gambino "This Is America"

Лучший клипмейкер - Karena Evans

Лучший новый артист - Lil Baby

Лучший альбом года - Cardi B "Invasion of Privacy"

Лучшая актриса - Реджина Кинг

Лучший актер - Michael B. Jordan

Лучшая молодая звезда - Marsai Martin

Лучший фильм - "BlacKkKlansman"

Лучшая спортсменка - Серена Уильямс

Лучший спортсмен - Стивен Карри

Н. Гасымова

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