Стартовала работа над четвертым фильмом "Матрица". Об этом сообщает Flancetvinfo со ссылкой на американские источники.

Как отмечается, вместо Киану Ривза в новой части киноленты роль Нео сыграет Майкл Б. Джордан.

Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году.

Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".

На настоящий момент детали сюжета не раскрываются, однако уже началось формирование творческой команды.

Также неизвестно, будет ли этот фильм перезапуском или сиквелом оригинальной трилогии.

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