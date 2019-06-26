И я буквально влюбилась в Баку, потому что Аслан показал мне все его красоты. И когда меня пригласили на "Жару", я сказала: "Да!",

Всего через месяц примет гостей четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку. Зрителей ждёт четыре дня ярких зажигательных концертов и незабываемого отдыха на знаменитом азербайджанском курорте у тёплого моря. И, конечно, встречи с российскими звёздными исполнителями, многие из которых - частые гости в Азербайджане. Одна из самых ярких таких звёзд - Алёна Апина - заслуженная артистка России, прекрасная женщина, исполнитель, композитор и поэтесса, которая часто бывает в Баку. Известная певица рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своей работе и отдыхе в гостеприимном Азербайджане, о том, почему рекомендует всем своим слушателям обязательно побывать в Баку, и о том, что ей нравится в азербайджанских мужчинах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- В этом году вы станете одной из российских музыкальных звёзд, приглашённых на международный фестиваль "Жара" в Баку. Какие ожидания у вас от этого фестиваля, от встречи с азербайджанскими поклонниками?

- В прошлом году у меня была совершенно особенная поездка в Азербайджан. Обычно я приезжаю только на концерт, а в этот раз мы с прекрасным художником и режиссёром Асланом Ахмадовым снимали клип в Баку и заповедных местах вокруг него. И поскольку Аслан коренной бакинец, заодно он устроил мне "глубокое погружение" в эстетику города. И я буквально влюбилась в Баку, потому что Аслан показал мне все его красоты. И когда меня пригласили на "Жару", я сказала: "Да!", даже не дослушав условия, потому что нужно обязательно бывать в этом городе: и тем, кто не был, и тем, кто был, - ещё и ещё раз. Сама я была в Баку раз десять, а то и больше, и каждый раз открываю для себя нечто новое. А главное - люди в Баку дают тебе возможность по-другому посмотреть на мир. И так как устроители "Жары" сами бакинцы, я уверена, что это будет для меня прекрасным мероприятием в окружении коллег и поклонников.

- Организаторы фестиваля анонсируют день вашего выступления как посвящённый всеми любимым хитам 90-х годов. Решили ли вы уже, исполнением каких хитов порадуете ваших поклонников на "Жаре"?

- С этим у меня проблем нет - хитов у меня много, и их знают все от мала до велика. Я готова спеть любые, какие публика захочет услышать.

- Как вы уже говорили, несколько ваших последних клипов срежиссированы и сняты Асланом Ахмадовым. Расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с ним. В чём секрет столь плодотворного творческого сотрудничества?

- Аслан пришёл ко мне на передачу "ФаCоль", которую я веду на радиостанции "Москва FM" - это передача о людях, которые мне симпатичны и будут интересны моим слушателям. До этого я увидела Аслана в Инстаграме - он читал стихи Маяковского - просто стоял в пробке и записал это видео. Как потом оказалось, Аслан свободно говорит на шести языках и знает невероятное количество стихов. Для меня это совершенно поразительно - когда человек может вот так остановиться и в любой момент записать на телефон любое стихотворение. Я думаю, что в нашем современном мире мало кто может делать такое, не зарабатывая на этом деньги, а просто для души. Этим Аслан показался мне безумно интересным. Потом, когда мы с ним встретились, я узнала, что он вдобавок снимает клипы, и у нас даже есть совместная работа - Аслан был вторым режиссёром "в тени" на одном из моих клипов. Тогда я и предложила ему снять видео на мою новую песню - так началось наше сотрудничество. Мне иногда кажется, что у Аслана в глазах какие-то особые "приборы" режиссёра, оператора. Он видит всё совершенно особенным образом. А ещё Аслану хочется доверять - это редкое и ценное качество. Он не просто предлагает что-то "в стиле Апиной", как иногда бывает, - у него есть своё видение, в котором он уверен, отвечает за него. Мы с ним неоднократно заходили в эту прекрасную "воду" видеоклипов, и каждый раз мы были молодцы.

- Ваш совместный с Асланом Ахмадовым клип на песню "Давай так" был снят в прошлом году на родине Аслана, в Баку, на берегу Каспия и в древнем Гобустане. Расскажите, пожалуйста, как вам работалось в Азербайджане?

- Я тогда только что вернулась из двухнедельного тура по Австралии, и сразу же снова села в самолёт, чтобы полететь к Аслану. Можно было бы предварительно отдохнуть, но мне так хотелось в Баку! Аслан показал мне потрясающие места, которых нигде больше не увидеть, например, - пустынные панорамы нефтяных разработок. Я словно попала в "Марсианские хроники"! Во время съемок в Гобустане на мне было красивое красное платье с десятиметровым шлейфом, в который я нацепляла колючек. Было жарко, но здорово - где ещё можно найти такие места? А потом мы вышли на берег моря, где я ходила в сапогах по прекрасной тёплой воде "аки посуху". И вот там, у моря, Аслан сказал мне, что именно тут и живут гости, которые приезжают на "Жару". Очень жду, когда снова вернусь туда и вспомню, как всё было: прекрасное море, еду и людей.

- Во время поездки вы очень тепло отзывались об Азербайджане и даже сопроводили снимки из Баку хэштегом "БакуСуперГород". Что именно, на ваш взгляд, в Баку "супер"?

- Да всё Супер! Во-первых, в Баку всегда тепло. Во-вторых, там всё очень вкусно. В-третьих, там неповторимый колорит, который невозможно создать искусственно где-то в другом месте: особенные, неторопливые люди, уютные дворики, отовсюду потрясающие виды - это уникальные вещи, которые можно увидеть только в Баку. Азербайджанцы радушные, улыбчивые, ты идёшь по Баку, и тебя обволакивает тепло, забота, ты понимаешь, что ты "в хороших руках".

- Вы неоднократно бывали в Баку "по работе" - с концертами и снимая клип. А что вы думаете об Азербайджане как месте для отдыха? Порекомендуете ли посетить "Жару" зрителям из России?

- Конечно же! В Азербайджан стоит приехать хотя бы для того, чтобы почувствовать эту необыкновенную атмосферу и то, насколько азербайджанцы далеки от некоторых сложившихся стереотипов. Всегда нужно стараться "переплетаться" - теснее общаться и не бояться этого. Иногда люди много лет ездят в одно и то же место: в Турцию, в Болгарию. Давайте попробуем сломать эту схему и поехать в Баку! Море тёплое, солнце высоко, а какой красоты понастроили в городе! По сравнению с Баку те же Дубаи - большое пластмассовое "Лего" - в Баку гораздо больше жизни. Съездить в Баку стоит, чтобы впечатлиться, в чём-то измениться и ещё раз найти для себя на Земле ту точку, в которую хочется возвращаться.

- Ваша подруга и коллега по группе "Комбинация" Татьяна Иванова замужем за бакинцем, причём именно вы познакомили эту пару. А в чём для вас привлекательность азербайджанских мужчин?

- Я, конечно, знакома с этой темой не настолько хорошо, как Таня, но, пожалуй, азербайджанские мужчины очень щедрые, радушные, настоящие принцы, а ведь каждой женщине хочется, чтобы ради неё совершали подвиги. В отношении азербайджанских мужчин к женщинам осталось некое гусарство, желание удивить, порадовать. Сначала всё для женщины, и лишь потом - для себя. Это заметно и по Таниной жизни, и просто читается, когда смотришь на азербайджанцев. Если женщина не радикальная феминистка из тех, что на каждый поворот головы в её сторону бежит за наручниками, то ей нравятся и комплименты, и внимание, и подарки. К сожалению, это сейчас проявляется всё меньше и меньше, мы скатываемся в некую общую культуру поведения, когда знаки внимания начинают казаться чем-то плохим. Но мне кажется, что такое внимание прекрасно. Ребята, берите пример с азербайджанцев, они умеют это делать.

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