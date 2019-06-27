Стас Михайлов занимает заметное место среди российских знаменитостей: эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер, заслуженный артист Российской Федерации, удостоенный множества премий, а главное - любви своих преданных слушателей. И, несомненно, одна из причин этой любви в том, что исполнитель и сам всегда внимателен к своим поклонникам.

В этом году артист отметил свой пятидесятилетний юбилей, и его творческий график особенно интенсивен, но, как и уже несколько последних лет, Стас Михайлов обязательно порадует своим выступлением гостей Международного фестиваля "Жара" в Баку. 26 июля на территории пляжного отеля международного класса Sea Breeze Resort, на берегу Каспийского моря, состоится творческий вечер знаменитого артиста. В беседе с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева Стас Михайлов рассказал о своих впечатлениях об азербайджанском гостеприимстве и публике, о том, какие азербайджанские качества помогают ему в творчестве, о планах на грядущие концерты, и пригласил всех своих слушателей приезжать в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Станислав Владимирович, вы неизменный участник международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку с 2016 года. В чём для вас изюминка этого фестиваля, что побуждает вас принимать приглашения организаторов "Жары"?

- Во-первых, место проведения фестиваля. Азербайджан гостеприимен, красив, и это родина моего отца. Фестиваль всегда радушно принимает участников, складывается ощущение, что все мы отдыхаем большой дружной компанией в замечательном Баку. Нужно отдать должное организаторам - всё проходит на высшем уровне!

- Как вам кажется, фестиваль изменился за эти 4 года?

- Всё меняется, и фестиваль "Жара" не исключение! У него есть и свои традиционные "фишки", но вдобавок, каждый год создатели удивляют нас - участников, гостей и зрителей, чем-то новым. Думаю, "Жара 2019" не будет исключением. Надеюсь, что за дни фестиваля все получат удовольствие, увидят много сюрпризов и интересных моментов.

- На "Жаре 2019" у вас запланировано не просто выступление, как у большинства звёзд, а творческий вечер. Какие ваши песни услышат гости фестиваля в Баку? Побалуете ли публику какими-то новыми песнями?

- Да, будет настоящий творческий вечер! Спасибо организаторам за эту возможность и за доверие! Не хочу раскрывать планы, пусть интрига сохраняется до конца. Надеюсь, зрители оценят по достоинству то, что у нас заготовлено, и мы все вместе отлично проведём этот вечер!

- Вы не раз приезжали в Баку и с сольными концертами. Есть ли у вас в городе любимая площадка для выступления?

- Баку относится к тем городам, в которых абсолютно не важна площадка, а важен зритель и то, как он принимает!

- А где в Баку вам нравится проводить свободное время, какие места обязательно стараетесь посетить?

- Я очень люблю прогулки по городу, особенно по набережной, это напоминает мне мой родной Сочи. Люблю посещать памятные места, музеи. Старый город (Ичеришехер) просто завораживает! Ночью в Баку тоже очень красиво. В мире есть большие города с двумя-тремя значимыми местами, а Баку прекрасен весь! Каждый раз бываешь в городе, словно в первый, и снова открываешь для себя что-то ранее неизвестное. Наверное, именно поэтому в Баку всегда хочется возвращаться.

- На ваших концертах вы всегда тепло общаетесь со зрительным залом. Как вас принимает публика в Баку?

- Зритель в Баку очень открытый, добрый, позитивный и, самое главное, настоящий! Со сцены видно всё. Отношение людей очень тёплое, приветливое, принимают всегда как родного, и за это я очень благодарен!

- Вы рассказывали, что ваш отец родом из азербайджанского города Шамахы, на этой земле жили ваши предки. Как вам кажется, что-то из горячего темперамента Страны огней вам передалось?

- Гены никто не отменял! (Смеётся) Возможно, если бы не горячий южный темперамент, то не было бы и Стаса Михайлова как артиста. Черта, которая, безусловно, помогла мне многого добиться в жизни - это упёртость. Если я что-то себе задумал, поставил перед собой цель, я иду к ней несмотря ни на что!

- Известно, что вам случалось отдыхать в Азербайджане с семьёй. Какие курорты и красоты республики порекомендуете вашим поклонникам из России?

- Как писал в своё время Высоцкий: "Лучше гор, могут быть только горы, на которых ещё не бывал". Такой красоты, покоя и умиротворения не найти нигде, только в горах! Рекомендую не какие-то конкретные места - рекомендую просто взять и приехать в эту красивейшую страну! Хотя бы на выходные. А там - куда душа и сердце поведут... Одно могу сказать точно: равнодушным не останется никто!

- Вы как-то упоминали, что в будущем планируете даже приобрести в Баку квартиру - вы хотели бы чаще бывать в Азербайджане?

- В мире много мест, где мне хотелось бы бывать чаще... Азербайджан - не исключение. Нужно ли говорить, что это невероятно красивая страна, со своими традициями, своим укладом, дружелюбным народом. Но, к сожалению, мы - артисты, не всегда можем располагать своим временем и потакать своим желаниям, мы целиком и полностью зависимы от того, чем мы занимаемся.

- Недавно вы отметили юбилей грандиозными концертами "Всё для тебя" в государственном Кремлёвском Дворце. Какие дальнейшие творческие планы у вас на этот юбилейный год, помимо участия в "Жаре"?

- Концертов было два - 28 и 29 апреля. На мой взгляд, они прошли достаточно успешно - два аншлага, свыше 10 тысяч зрителей на лучшей площадке страны, я этому несказанно рад! Один из концертов транслировался по Первому каналу и менее чем за сутки он набрал рекордные миллион просмотров. Отзывы зрителей поступают и радуют до сих пор! Очень много людей было задействовано в подготовке, много сил и времени затрачено. Но мы справились, и я понимаю, что всё, что я делаю - не зря, всё находит отклик в сердцах моих зрителей! Почти всё лето я проведу с семьёй, а уже осенью с Европы начнётся юбилейный тур "Всё для тебя".

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