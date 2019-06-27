https://news.day.az/showbiz/1132912.html Певица Дамла стала самой популярной в Instagram
Певица Дамла стала самой популярной в Instagram
Популярная певица Дамла стала самой популярной в Instagram в Азербайджане с 1,8 миллиона подписчиков.
Как сообщает Day.Az, обогнав заслуженную артистку Ройю, на странице которой более 1,7 миллиона подписчиков, Дамла взяла первенство и стала самой популярной в этой социальной сети.
Добавим, что такое количество фолловеров говорит о любви публики к певице.
Н. Гасымова
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