Популярная певица Дамла стала самой популярной в Instagram в Азербайджане с 1,8 миллиона подписчиков.

Как сообщает Day.Az, обогнав заслуженную артистку Ройю, на странице которой более 1,7 миллиона подписчиков, Дамла взяла первенство и стала самой популярной в этой социальной сети.

Добавим, что такое количество фолловеров говорит о любви публики к певице.

Н. Гасымова

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