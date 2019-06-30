Американская исполнительница Кендра Мориа посвятила свою новую песню Азербайджану, где жила 12 лет назад.

Роликом певица поделилась на своей странице в социальной сети Instagram, сообщает Sputnik Азербайджан. Она посвятила Азербайджану песню "Страна огней", передает Day.Az.

Певица призналась, что очень скучает по Баку и бакинским друзьям. Азербайджанские пользователи соцсети поблагодарили певицу за то, что живя в Америке, она не забывает о стране, в которой когда-то жила.

Кендра Мориа на данный момент занимается певческой карьерой в Америке. Она жила в Баку вместе со своей семьей долгое время, но из-за учебы вынуждена была вернуться на родину. Живя в Америке, она пропагандирует там азербайджанскую культуру и кухню. Последний раз Мориа приезжала в Баку в 2018 году для участия в международном музыкальном конкурсе Youthvision-2017.