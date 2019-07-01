Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка. Пока комментаторы обсуждают, что певице уже давно пора становиться бабушкой, сама артистка уверена - время нянчить внуков еще не пришло. Она чувствует себя достаточно молодой и полной жизненных сил для того, чтобы снова стать мамой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на 7days.ru, Успенская, отметившая в этом году 65-летие, похоже, рассматривает вариант суррогатного материнства. Во всяком случае, оправдываясь перед поклонниками, она привела в пример Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным, а также Филиппа Киркорова, детей которых выносили суррогатные мамы.

"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может ещё детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?" - возмущается Успенская.

Напомним, что у Любови Успенской есть взрослая дочь - Татьяна Плаксина. Прошлой осенью она попала в аварию на Коста-Рике, в результате которой получила множественные травмы. Дочь певицы преодолела несколько операций, но пока до конца не реабилитировалась. Сразу после случившегося Любовь перевезла Татьяну в большой загородный дом в Подмосковье.

Ранее Успенская рассказывала в интервью, что во время первого замужества в результате несчастного случая потеряла двух детей. После этого она много лет не могла забеременеть. Рождение Татьяны она считала настоящим чудом.

Н. Гасымова

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