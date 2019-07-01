Тина Тернер раскрыла причину самоубийства сына
Американская певица Тина Тернер впервые озвучила причину самоубийства своего старшего сына. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я думаю, Крейг был очень одинок", - сказала артистка. По ее мнению, именно одиночество больше всего угнетало мужчину. "У меня повсюду его фотографию, и я чувствую, что он где-то в хорошем месте", - добавила она.
Исполнительница призналась, что сама прошла через многие проблемы. Она перенесла инсульт, рак кишечника и трансплантацию почки. Стать донором почки для Тернер решил ее муж, немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах. Пара поженилась в 2013 году спустя 26 лет с начала их отношений.
Певица заявила, что, несмотря на все проблемы в прошлом, она довольна своей жизнью: "У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с Цюрихским озером, я так спокойна. Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, я прожила это без стыда. И я счастливый человек".
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