Американская певица Тина Тернер впервые озвучила причину самоубийства своего старшего сына. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я думаю, Крейг был очень одинок", - сказала артистка. По ее мнению, именно одиночество больше всего угнетало мужчину. "У меня повсюду его фотографию, и я чувствую, что он где-то в хорошем месте", - добавила она.

Исполнительница призналась, что сама прошла через многие проблемы. Она перенесла инсульт, рак кишечника и трансплантацию почки. Стать донором почки для Тернер решил ее муж, немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах. Пара поженилась в 2013 году спустя 26 лет с начала их отношений.

Певица заявила, что, несмотря на все проблемы в прошлом, она довольна своей жизнью: "У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с Цюрихским озером, я так спокойна. Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, я прожила это без стыда. И я счастливый человек".

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