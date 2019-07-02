Популярная певица Саида Султан перепела хит 1990-х "Apar məni" Айгюн Кязимовой.

Как сообщает Day.Az, специально для этого проекта Султан сделала смелую фотосессию.

Отметим, что смелые образы певицы были с восторгом приняты поклонниками, а новая композиция в скором времени будет доступна для прослушивания.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!