https://news.day.az/showbiz/1134220.html Смелые образы Саиды Султан взбудоражили Сеть - ФОТО
Смелые образы Саиды Султан взбудоражили Сеть - ФОТО
Популярная певица Саида Султан перепела хит 1990-х "Apar məni" Айгюн Кязимовой.
Как сообщает Day.Az, специально для этого проекта Султан сделала смелую фотосессию.
Отметим, что смелые образы певицы были с восторгом приняты поклонниками, а новая композиция в скором времени будет доступна для прослушивания.
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре