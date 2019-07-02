В семье Николая Баскова произошло несчастье - ФОТО
Вчера появилась информация о смерти отца Николая Баскова. Папе артиста было всего 67 лет. Как стало известно, трагедия в семье случилась накануне. Сам Николай узнал о случившемся в Минске, незадолго до выступления на "Европейских молодежных играх".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, певец всегда был очень близок с родителями. Виктор и Елена посещали его концерты, а также поддерживали сына перед серьезными турами.
"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе, мой горячо любимый папа. Наша с мамой любовь к тебе бессмертна", - написал артист в Instagram.
Из всех записей Николай выбрал для публикации композицию "Вишневая любовь". На видео артист подходит к ложе родителей, которые подпевают сыну. "Я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара", - пояснил исполнитель, адресуя сообщение отцу.
Коллеги и поклонники были тронуты поступком Николая Баскова, впервые прокомментировавшего смерть близкого человека. Многие артисты выразили ему соболезнования.
Н. Гасымова
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